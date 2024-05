Your guide to Movement Festival 2024 pre-parties and after-parties

As Memorial Day weekend approaches, techno heads are gearing up to set out for Detroit’s Hart Plaza for the annual Movement Music Festival, happening May 25-27. However, most know that the true essence of the celebration comes alive after hours. For those who want to keep the techno spirit alive beyond the festival, we’ve compiled a list of the best Movement pre-parties and after-parties happening around Detroit. There’s a long list of official and unofficial events, so get ready to have some fun.

A few have sold out already, so if you’re interested, you should snag a ticket quickly.

Friday, May 24

Glitterbox: Official Movement Opening Party

From 8 p.m.-2 a.m.; Spot Lite, 2905 Beaufait St., Detroit; ra.co; $45



100% Live Techno / 2024 / Opening Party

From 9 p.m.-6 a.m.; venue TBA; ra.co; $50



Meta Ta Physika

From 9 p.m.-6 a.m.; Leland City Club, 400 Bagley St., Detroit; ra.co; $68.55



FriDAY Backyard Bash Part 4

From noon-midnight; The Gold Bar, 293 Eliot St., Detroit; ra.co; $40



Razor-N-Tape Takeover

From 3 p.m.-2:30 a.m.; MotorCity Wine, 1949 Michigan Ave., Detroit; ra.co; $17.15 or $28.55



Blueprint

From 9 p.m.-6 a.m.; Red Door Digital, 7500 Oakland St., Detroit; ra.co; $34.30



[something clever] and Infiltr8: Celebr8 present Prelude 2024

From 6 p.m.-2 a.m.; Northern Lights Lounge, 660 W. Baltimore St., Detroit; ra.co; no cover



Incorrect X Farris Wheel: Movement Pre-Party

From 4 p.m.-4 a.m.; Orchid Theatre, 141 W. Nine Mile Rd., Ferndale; ra.co; $25



Bang Tech 12 presents “Bang The Book 2024”

From 2 p.m.-2 a.m.; Bookies Bar ’N’ Grille, 2208 Cass Ave., Detroit; facebook.com; no cover



smartbar Chicago presents smartmove

From 9 p.m.-5 a.m.; Tangent Gallery, 715 E. Milwaukee St., Detroit; ra.co; $45-$50



Soul Skate: The Set Up

From midnight-5 a.m.; The New Rink, 50625 Van Dyke Ave., Shelby Township; eventbrite.com; $22



Official Movement Pre-Party: Dr. Fresch presents House Call Records Takeover

Starts at 9 p.m.; Magic Stick, 4120 Woodward Ave., Detroit; ticketweb.com; $30-$40



More Than You Can Bear

From 7 p.m.- 4 a.m.; TV Lounge, 2548 Grand River Ave., Detroit; ra.co; $45.70



(unofficial): a Movement pre-party by Dolls Night

From 9 p.m.-2 a.m.; The High Dive, 11474 Joseph Campau Ave., Hamtramck; ra.co; $11.45



Rat City with ADULT. (live), Anthony Parasole, and Coffintexts

From 8 p.m.-4 a.m.; Lincoln Factory, 1331 Holden St., Detroit; ra.co; $38



daytime: Free Open Air Block Party 2

From 4 p.m.-10 p.m.; The Belt Alley, Detroit; ra.co; no cover



Haute to Death pres: CRUISE CONTROL

From 6 p.m.-4 a.m.; Marble Bar, 1501 Holden St., Detroit; ra.co; $54.30



Synergy: A pre-Movement dance party with AKIN, COZYCOLE.G, STACYEJ, WRCKLÉS, and XTRMAYO

From 8 p.m.-3 a.m.; Featherstone Garden, 600 Plum St., Detroit; eventbrite.com; $20

Saturday, May 25

Official Movement After Party: DOM DOLLA + SKREAM

From 11 p.m.-5 a.m.; Russell Industrial Center, 1600 Clay St., Detroit; prekindle.com; $50-$70



FOXGLOVE in the Garden (all vinyl)

From 12 p.m. - 10:30 p.m. North End; ra.co; $45



Neptunian Influence: Detroit Brunch Journey’s End

From 11 a.m.- 7 p.m.; McShane’s Irish Pub, 1460 Michigan Ave., Detroit; ra.co; $20



Babies R Stupid Bowel MOVEMENT Warehouse Party

From 6 p.m.-11 p.m.; venue TBA; ra.co; $9.99



Deep Detroit #14

From 10 p.m.-5 a.m.; Red Door Digital, 7500 Oakland St., Detroit; ra.co; $28.55



Tresor 313

From 10 p.m.-10 a.m.; Tangent Gallery, 715 E. Milwaukee St., Detroit; ra.co; $70



L.A.U.R.A X PHAASER x Darkroom Bureau present GROUND CONTROL

From 9 p.m.-6 a.m.; Secret Location, Detroit; ra.co; $45



Prophecy 01: Omen Showcase

From 10 p.m.-8 a.m.; Secret Location; ra.co; $50



Official Movement Afters w/ Meduza.

Starts at 11 p.m.; Magic Stick, 4120 Woodward Ave., Detroit; ticketweb.com; $45-$55



Bored Lord with BEIGE, Cherriel, Auntie Chanel, and Sapphyree in Detroit

From midnight-6 a.m.; Magic Stick, 4120 Woodward Ave., Detroit; ra.co; $20



Texture

From 10 p.m.-10 a.m.; Lincoln Factory, 1331 Holden St., Detroit; ra.co; $81.40



Soul Skate: The Get Down

From midnight-5 a.m.; The New Rink, 50625 Van Dyke Ave., Shelby Township; eventbrite.com; $22



Detroit Love x Defected Records Official Movement Afterparty

Starts at 11 p.m.; Spot Lite, 2905 Beaufait, Detroit; wl.seetickets.us; $40-$60



Liquid with Planet of the Drums

From 9 p.m.-9 a.m.; Marble Bar, 1501 Holden St., Detroit; ra.co; $54.30



Induction: Keith Worthy, Patrice Scott, Thor, DJ 3000, Luke Hess, Joshua Harrison, Henry Chow

From 9 p.m.-4 a.m.; Spkrbox, 200 Grand River Ave., Detroit; ra.co; $25



Soul Clap’s House of EFUNK 10-Year Anniversary (Day 1)

From 11 p.m.-11 a.m.; TV Lounge, 2548 Grand River Ave., Detroit; ra.co; $80



Science of Sound: 12 Hour Party

From midnight-noon; call 313-380-0353 for the address in Detroit; facebook.com; $30



Yel 3.5 Official Movement Afterparty

Starts at 11 p.m.; Leland City Club, 400 Bagley St., Detroit; wl.seetickets.us; $60



Club Toilet

Menjos, 950 W. McNichols Rd., Detroit; instagram.com



Underground & Black Detroit 2024: Motortown Revue (day party)

From 2 p.m.-9 p.m.; Spot Lite, 2905 Beaufait St., Detroit; ra.co; $40



Brooklyn Sway(s) into Detroit Part 2

From 9 p.m.-8 a.m.; venue TBA (private loft); ra.co; $30



Motion Group (day party)

From 2-10 p.m.; Moondog Cafe, 8045 Linwood St., #2, Detroit; ra.co; $15



Automate: Ft/Diskull - Special UKG Set

From 9 p.m.- 2 a.m.; Old Miami, 3930 Cass Ave., Detroit; ra.co; $5



Mercy’s Best: A Hardcore, Breakcore, VGM, Jungle, and Club Kinda Party

From 5 p.m.-2 a.m.; The High Dive, 11474 Joseph Campau Ave., Hamtramck; ra.co; $12.50



Viva La Resistance: 10 Years of Rocksteady Disco

From 2 p.m.-2 a.m.; MotorCity Wine, 1949 Michigan Ave., Detroit; ra.co; $25

Sunday, May 26

ReSolute Goes Detroit with The Ghost, Liquid Earth, Sibil, Mayell, and Zeina

From 7 a.m.-7 p.m.; Exodus Lounge, 525 Monroe St., Detroit; ra.co; $40



Observe Scene

From 9 p.m.-7 a.m.; Leland City Club, 400 Bagley St., Detroit; ra.co; $102.85



Liquid Dancehall

Starts at 8 p.m.; 215 West Nine Mile Rd., Ferndale; facebook.com; $25



Smoke and Mirrors

From 8 p.m.-8 a.m.; Lincoln Factory, 1331 Holden St., Detroit; ra.co; $70.55



A Detroit Yacht Party 7

From 12:30-4 p.m.; Diamond Belle, 1340 Atwater St., Detroit; rituals.thebloxoffice.com; $55



Bassment BBQ 24

From 4-9 p.m.; The Bassment, 20516 Russell St., Detroit; ra.co; $28.55



D-LiFE 2024

From 2 p.m.-2:30 a.m.; MotorCity Wine, 1949 Michigan Ave., Detroit; ra.co; $45.70



Sampled Twenty Two

From 7 p.m.-6 a.m.; Marble Bar, 1501 Holden St., Detroit; ra.co; $57.15



Soul Clap’s House of EFUNK Detroit 10-Year Anniversary (Day 2)

From 11 p.m.-11 a.m.; TV Lounge, 2548 Grand River Ave., Detroit; ra.co; $80



Detroit Underground Showcase

From 2 p.m.-2 a.m.; Detroit Shipping Company, 474 Peterboro St., Detroit; ra.co; $25



The Ritual: Official Movement Afterparty

From 11 p.m.-5 a.m.; Spot Lite, 2905 Beaufait St., Detroit; wl.seetickets.us; $40-$60



Elixir 2024

From 10 a.m.-10 p.m.; Nancy Whiskey’s, 2644 Harrison., Detroit; ra.co; $30



Terminal Velocity: Mija and DJ Topgun

From 10 p.m.-4 a.m.; Big Pink, 6440 Wight St., Detroit; ra.co; $30



STOMP the HOUSE

From 6:30 p.m.-2 a.m.; Bookies, 2208 Cass Ave., Detroit; ra.co; $20



Official Movement After Party w/ Kevin Saunderson + Justin Martin

Starts at 11 p.m.; Magic Stick, 4120 Woodward Ave., Detroit; ticketweb.com; $45-$50



Shigeto presents… It’s Over 9000

From 3-9 p.m.; Spot Lite, 2905 Beaufait St., Detroit; ra.co; $32.90



Excursions: Detroit 2024

From 9 p.m.-5:30 a.m.; Andy Arts, 3000 Fenkell Ave., Detroit; ra.co; $28.55



12th Annual DRUNKBRUNCH

From 10 a.m.-4 p.m.; MIX Bricktown, 641 Beaubien St., Detroit; eventbrite.com; $20-$250



Into The Woods LA x Interference Detroit

From 8 p.m.-3 a.m.; El Club, 4114 Vernor Hwy., Detroit; ra.co; $28.55



Up & Down feat. John Acquaviva & Kate Simko

From 8 p.m.-5 a.m.; Spkrbox, 200 Grand River Ave., Detroit; ra.co; $30

Monday, May 27

Official Movement Afterparty w/ Gordon City + Goldie

From 10 p.m.-5 a.m.; Russel Industrial Center, 1600 Clay St., Detroit; prekindle.com; $45-$60



Lot Mass

From noon-10 p.m.; Tangent Gallery, 715 E. Milwaukee St., Detroit; ra.co; $25



I.T. presents The Bunker

From 10 p.m.-6 a.m.; Tangent Gallery, 715 E. Milwaukee St., Detroit; ra.co; $60



Detroit Vinyl Room presents...

From 2 p.m.-2 a.m.; MotorCity Wine, 1949 Michigan Ave., Detroit; ra.co; $20



JUDY - Memorial Day Edition

From 3-9 p.m.; Spot Lite, 2905 Beaufait St., Detroit; ra.co; $27.45



ReSolute presents: Can You Jigit

From 7 a.m.-9 p.m.; Lincoln Factory, 1331 Holden St., Detroit; ra.co; $40



House Your Life: Official Movement Afterparty

Starts at 10 p.m.; Spot Lite, 2905 Beaufait St., Detroit; wl.seetickets.us; $50



Waste Management

From 6 a.m.-4 a.m.; Marble Bar, 1501 Holden St., Detroit; ra.co; $54.30



In The Mood 10-Year Anniversary: Movement After Party with Nicole Moudaber, Layton Giordani & Chris Liebing

Starts at 10 p.m.; Magic Stick, 4120 Woodward Ave., Detroit; ticketweb.com; $45



Cryovac Threads

From 1:30-8 p.m.; Detroit Threads, 10238 Joseph Campau St., Hamtramck; ra.co; no cover



Aliens on Mushrooms present: The Breakfast Brunch

From 7 a.m.-7 p.m.; Exodus Lounge, 525 Monroe St., Detroit; ra.co; $22.85



Day to Moonlight

From 3-11 p.m.; Moondog Cafe, 8045 Linwood St., #2, Detroit; ra.co; $11.45



End of the Line

From 9 p.m.-9 a.m.; TV Lounge, 2548 Grand River Ave., Detroit; ra.co; $45.70